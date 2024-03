Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: contrat de 150 M$ pour équiper des trains australiens information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un contrat de 150 millions de dollars (USD) en février 2024 pour la fourniture de systèmes de traction complets destinés à équiper chacun des 65 trains de voyageurs de six voitures qui seront livrés par le Queensland Train Manufacturing Program (QTMP) en Australie.



Le contrat porte aussi sur l'ingénierie et le service après-vente.



Les 65 trains de voyageurs avancés devraient être pleinement opérationnels d'ici 2032, à temps pour les Jeux olympiques et paralympiques de Brisbane 2032.



' ABB est honoré de jouer un rôle central dans le programme de fabrication de trains du Queensland, en fournissant une technologie de pointe qui propulse l'infrastructure ferroviaire australienne dans une nouvelle ère', a commenté Edgar Keller, président de la division Traction d'ABB.



Pour soutenir le projet, ABB établit un centre d'excellence local en matière de traction, qui comprendra un centre de service de convertisseur de traction, de moteur de traction et de batterie, à Maryborough, dans le Queensland.





