ABB : contrat de 120 M$ avec Chevron et Aker Solutions

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat de 120 M$ auprès de Chevron Australia et Aker Solutions afin de fournir un système sous-marin d'alimentation électrique au projet de Jansz-Io Compression (J-IC), situé à 200km au large de la côte nord-ouest de l'Australie et à 1400m de profondeur. Cette installation sous-marine permettra de transporter le gaz des eaux profondes vers le rivage, via une technologie de compression sous-marine. ABB fournira la majorité des équipements électriques, à la fois de surface et aussi sous-marins, pour J-IC. Les travaux doivent commencer dès à présent pour une mise en service du système de compression sous-marine à l'horizon 2025.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -1.90%