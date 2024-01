Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: construit un hall d'étalonnage en Oklahoma information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir débuté la construction d'un nouveau hall d'étalonnage de 1115 m2 à proximité de son usine de Bartlesville, dans l'Oklahoma.



Cet investissement renforcera les capacités d'étalonnage de l'entreprise et offrira aux clients des niveaux élevés de qualité et de précision dans la gamme complète de débitmètres d'ABB. Cela permettra notamment à ABB d'élargir son offre 'Made in America', indique la société.



L'étalonnage du débitmètre de haute précision améliorera les performances de mesure, ce qui aidera les clients industriels à devenir plus économes en énergie et en ressources.



'Avec l'inauguration des travaux d'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie pour améliorer notre capacité à répondre à la demande croissante d'instruments sur le marché nord-américain', a déclaré Jacques Mulbert, président d'ABB Measurement & Analytics. 'Grâce à cet investissement important, nous augmenterons et renforcerons notre empreinte manufacturière aux États-Unis.'





