ABB: conclut des accords pour le projet Kusile information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:38

(CercleFinance.com) - ABB a conclu vendredi, un règlement complet et définitif avec le directeur national du ministère public en Afrique du Sud, le ministère de la Justice des États-Unis, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le bureau du procureur général de la Suisse en ce qui concerne l'ancien projet Kusile en Afrique du Sud, attribué en 2015.



ABB espère parvenir à une résolution finale avec les autorités allemandes à court terme.



Les règlements s'élèvent à 327 millions de dollars. Ils ont déjà été comptabilisés dans les résultats financiers d'ABB au troisième trimestre 2022 et incluent l'exposition attendue à l'affaire allemande.



L'impact négatif correspondant sur les flux de trésorerie devrait être réparti avec environ trois quarts au quatrième trimestre 2022 et le reste au premier trimestre 2023.



Björn Rosengren, PDG d'ABB : ' ABB a coopéré pleinement avec les autorités et a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Nous avons une approche claire de tolérance zéro à l'égard des comportements non éthiques au sein de notre entreprise ', déclare Björn Rosengren, directeur général d'ABB.