ABB: collaboration stratégique avec le suédois Boliden

(CercleFinance.com) - ABB annonce une collaboration stratégique avec Boliden, société suédoise d'extraction minière et de fonderie, afin d'établir une coopération visant à utiliser du cuivre à faible empreinte carbone dans son équipement de brassage électromagnétique (EMS) et ses moteurs électriques à haut rendement.



'L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en favorisant la transition vers une économie plus circulaire', indique ABB.



Outre l'utilisation du cuivre recyclé, ABB s'engage à augmenter l'exploitation d'acier électrique recyclé (e-acier) et d'aluminium recyclé.



' Dans le cadre de la stratégie de développement durable 2030 d'ABB, notre objectif est que 80 % de nos produits et solutions soient couverts par une approche circulaire. La collaboration avec Boliden est une étape importante pour atteindre cet objectif ', a déclaré Ola Norén, responsable des produits métallurgiques, industries de transformation chez ABB.





