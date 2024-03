Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: collaboration autour de l'hydrogène vert au Texas information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce une collaboration avec Green Hydrogen International (GHI) autour du projet 'Hydrogen City', soit une installation qui devrait produire quelque 280 000 tonnes d'hydrogène vert chaque année dans le sud du Texas.



Dans le cadre du protocole d'accord (MoU), les technologies d'automatisation, d'électrification et numériques d'ABB seront évaluées en vue de leur déploiement dans le cadre du projet.



L'installation Power-to-X utilisera l'énergie solaire et éolienne terrestre pour alimenter une usine d'électrolyse de 2,2 GW.



L'hydrogène sera utilisé pour produire un million de tonnes d'ammoniac vert par an pour répondre à la demande mondiale d'exportation





