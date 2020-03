Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : chute du titre après les nouvelles prévisions Cercle Finance • 30/03/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Les actions ABB chutent de près de 6% ce matin à Zurich après avoir annoncé de nouvelles prévisions. ABB prévoit désormais une baisse de son chiffre d'affaires pour 2020 dans toutes ses activités, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, a annoncé le groupe suisse d'ingénierie. La société a déclaré que son unité de robotique et d'automatisation - qui faisait déjà face à des ralentissements importants sur le marché du secteur automobile - pourrait notamment voir ses commandes et ses revenus du premier trimestre chuter de plus de 20% en glissement annuel. Les marges opérationnelles d'EBITA devraient également diminuer dans toutes les activités d'ABB, a averti la direction de la société. Compte tenu de l'incertitude persistante, notamment de la récente baisse des prix du pétrole, ABB a déclaré ne plus vouloir indiquer d'objectifs financiers pour l'exercice 2020.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange -6.65%