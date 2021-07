Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : choisi pour équiper GRIDSERVE Electric Highway information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui qu'il fournira des chargeurs pour le ' GRIDSERVE Electric Highway ', présenté comme un réseau de recharge révolutionnaire pour les véhicules électriques (VE). L'idée de ce réseau est de pouvoir rendre la recharge plus facile et plus accessible, un élément essentiel au soutien de la dynamique de croissance du marché des véhicules électriques au Royaume-Uni, les immatriculations de VE ayant été multipliées par trois entre 2019 et 2020, rapporte ABB. A terme, le réseau GRIDSERVE Electric Highway devrait couvrir près de 85% du réseau autoroutier du Royaume-Uni ainsi que plusieurs villes à travers le pays. Une cinquantaine de chargeurs Ultrafast DC 350 kW d'ABB seront donc déployés dans de nouveaux centres de recharges (Electric Charging Hubs), chaque site proposant de 6 à 12 unités de recharge. Par ailleurs 300 chargeurs Fast DC 60kW permettront de mettre à niveau près de 150 sites de recharge acquis par GRIDSERVE auprès d'Ecotricity.

