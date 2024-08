Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: choisi pour des travaux de modernisation à Singapour information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - La société ABB annonce avoir été chargée de moderniser l'un des systèmes de contrôle de la turbine à gaz à cycle combiné Keppel Merlimau Cogen (KMC) de 1 300 MW sur l'île de Jurong à Singapour, afin d'en améliorer l'efficacité et la fiabilité.



Le projet comprend le remplacement du système de contrôle de turbine Egatrol 8 existant par Egatrol X, qui s'appuie sur le système de contrôle distribué (DCS) phare d'ABB Ability System 800xA et sur le portefeuille moderne AC800M.



Le transfert de toutes les fonctionnalités de l'application existante vers la solution mise à jour permettra au client d'éviter les temps d'arrêt et d'installer le système de contrôle dans les plus brefs délais.



ABB proposera une approche flexible et personnalisée dans laquelle les composants plus anciens sont remplacés au fur et à mesure des besoins.





