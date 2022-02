Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: choisi par Scania pour sa nouvelle usine en Suède information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 14:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce la conclusion d'un accord avec Scania, spécialiste mondial des solutions de transport, afin de fournir à Scania une gamme complète de solutions robotisées destinées à équiper sa nouvelle usine d'assemblage de batteries à Södertälje, en Suède.



Scania a prévu d'investir plus de 1 milliard de SEK (soit environ 108 millions de dollars) sur plusieurs années dans cette usine qui devrait être opérationnelle d'ici 2023 et qui permettra à Scania de poursuivre sa stratégie d'électrification des véhicules lourds.



Si l'industrie automobile a toujours été à la pointe en matière d'automatisation, le passage à l'électrification entraîne des modifications radicales des processus de fabrication.



Selon Tony Persson, responsable de l'assemblage des batteries chez Scania, les robots et solutions d'ABB permettront ainsi de rationaliser les processus de production avec une flexibilité accrue.







