Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : choisi par Ola pour équiper sa 'méga-usine' indienne Cercle Finance • 11/02/2021 à 13:03









(CercleFinance.com) - Ola, l'une des principales sociétés de mobilité au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait sélectionné ABB comme l'un de ses principaux partenaires pour ses solutions de robotique et d'automatisation dans le cadre de sa 'méga-usine' en Inde qui déploiera le scooter électrique Ola. La 'méga-usine' de scooters d'Ola, est considérée comme la plus grande usine de scooters au monde et devrait être prête et opérationnelle dans les mois à venir, indique ABB. Ola utilisera les solutions d'automatisation d'ABB dans les principales lignes de processus de fabrication de son usine, y compris ses lignes de peinture et de soudage, tandis que les robots ABB seront largement déployés pour les lignes d'assemblage de batteries et de moteurs.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.46%