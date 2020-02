Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : Cevian augmente sa participation Cercle Finance • 17/02/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Le fonds activiste Cevian Capital a augmenté sa part dans ABB à 5,92% de ses droits de vote, a fait savoir le groupe de robotique et d'ingénierie dans un document réglementaire. Cette participation fait de Cevian le deuxième actionnaire d'ABB après Investor AB, qui détient environ 11,8%, selon le site Web d'ABB.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +0.34%