ABB: cession des parts dans Hitachi Energy finalisée

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir finalisé la cession précédemment annoncée, à Hitachi, de sa participation restante de 19,9% dans leur coentreprise Hitachi Energy formée à partir de l'activité réseaux électriques du groupe d'ingénierie suisse en 2020.



Le groupe japonais, qui détenait déjà une participation de 80,1%, a exercé son option d'achat convenue entre les parties en décembre 2018, conformément à l'accord conclu fin septembre dernier entre les deux partenaires.



Par cette cession, ABB a engrangé environ 1,425 milliard de dollars de trésorerie au quatrième trimestre 2022. 'Cet accord nous donnera une flexibilité supplémentaire dans nos décisions d'allocation de capital', déclarait son CFO Timo Ihamuotila il y a trois mois.





