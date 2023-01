Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: cession de la division conversion électrique information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 09:03

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir conclu un accord pour vendre sa division conversion électrique à AcBel Polytech pour 505 millions de dollars en numéraire, transaction assujettie aux approbations réglementaires et qui devrait être finalisée au second semestre 2023.



Basée à Plano, au Texas, cette division jugée non essentielle à ABB, emploie environ 1.500 personnes et a généré des revenus d'environ 440 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation d'environ 50 millions en 2022.



À la finalisation de cette cession, la dernière des mesures sur son portefeuille de divisions annoncées précédemment, le groupe d'ingénierie suisse s'attend à enregistrer sur cette vente, un léger gain comptable non opérationnel.