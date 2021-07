Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : cession de l'activité de transmission mécanique information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé lundi la cession de son activité de transmission de puissance mécanique, Dodge, au groupe américain RBC Bearings pour un montant de 2,9 milliards de dollars en cash. Dodge emploie quelque 1500 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 600 millions de dollars, dont 90% proviennent d'Amérique du Nord. L'entreprise, dont le siège social se situe à Greenville (Caroline du Sud), dispose de six sites de production: cinq aux Etats-Unis et un en Chine. L'opération - censée entraîner une plus-value de 2,2 milliard de dollars avant impôts pour ABB - devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.39%