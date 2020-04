Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 28/04/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - ABB s'adjuge 6% à Zurich après la publication pour son premier trimestre 2020 d'un BPA opérationnel en repli de 2% à 0,30 dollar, battant de plus de 10 cents le consensus, et d'une marge d'EBITA opérationnel en baisse d'un point à 10,2%. L'équipementier suisse pour l'énergie et l'automation a vu ses revenus baisser de 9% à 6,22 milliards de dollars (-7% en comparable) et ses prises de commandes se tasser de 4% à 7,35 milliards (+1% en comparable). 'Au deuxième trimestre, nous nous attendons à ce que les activités d'ABB soient significativement affectées par une chute brutale de la demande en raison des confinements dans de nombreuses parties du monde', indique son CEO Björn Rosengren.

