Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : baisse de 7% du BPA opérationnel en 2019 Cercle Finance • 05/02/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - ABB affiche pour son exercice 2019 un BPA opérationnel en repli de 7% à 1,24 dollar, mais une marge d'EBITA opérationnel en amélioration de 0,2 point à 11,1% pour des revenus en augmentation de 1% à 28 milliards de dollars. L'équipementier suisse pour l'énergie et l'automation a vu ses prises de commandes rester atone à près de 28,8 milliards, 'reflétant une croissance économique mondiale faiblissante et des vents contraires substantiels sur certains marchés'. ABB proposera un dividende de 0,80 franc suisse par action au titre de 2019, se disant 'engagé à fournir des retours attractifs aux actionnaires, qui seront encore renforcés par le démarrage de rachats d'actions plus tard dans l'année'.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +1.54%