ABB : baisse de 21% du bénéfice au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre en baisse de 21%, le plus grand fabricant mondial de réseaux électriques ayant vu ses ventes fortement touchées par la pandémie de Covid-19. Le fabricant d'équipements électriques a déclaré que le bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) avait chuté à 651 millions de dollars au cours du dernier trimestre, contre 825 millions de dollars il y a un an. Les ventes du deuxième trimestre ont baissé de 18% à 6 milliards de dollars, avec des ventes comparables en baisse de 14%. Cependant, le groupe a déclaré que les marges opérationnelles se sont avérées 'meilleures que prévu', avec une marge d'EBITA de 10,6%, en baisse de seulement 90 points de base d'une année sur l'autre. ABB a également annoncé le lancement le 23 juillet de son programme de rachat d'actions annoncé précédemment, prévoyant initialement d'acheter 10% de son capital social, pour un total de 4,2 milliards de francs suisses (environ 4,5 milliards de dollars).

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange +2.87%