Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: automatise les tests dans une cartonnerie italienne information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que Cartiera Fornaci, un fabricant italien de carton recyclé, lui a récemment passé commande d'un équipement de test de papier L&W Autoline pour son usine de Fagnano Olona, en Italie.



Cette technologie automatisée remplacera les processus manuels actuels, offrant une amélioration significative en termes d'efficacité, de précision et de durabilité.



L'usine, qui fournit annuellement 55 000 tonnes de carton recyclé à ses clients, bénéficiera de résultats complets de test en moins de 10 minutes, grâce à une automatisation dix fois plus rapide que les méthodes manuelles.



Cette transition vers une approche automatisée représente un progrès majeur pour l'entreprise, renforçant sa compétitivité et son engagement envers la durabilité environnementale.





Valeurs associées ABB 49.13 CHF Swiss EBS Stocks -1.33%