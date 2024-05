Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: automatisation de la logistique sur le site d'Ossuccio information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir transformé les opérations au sein de l'entrepôt de son usine d'instrumentation d'Ossuccio (Italie), en introduisant un système de stockage et de récupération entièrement automatisé.



Selon ABB, cette automatisation de la logistique a permis d'améliorer de 90% l'efficacité logistique globale de l'usine.



Concrètement, le système robot ABB OmniVance FlexBuffer gère toutes les activités de chargement et de déchargement de l'entrepôt.



L'élimination de la manutention manuelle a également réduit de 30% le temps requis pour l'assemblage final des emballages, souligne ABB.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.34%