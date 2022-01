Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: augmente sa participation dans Chargedot, en Chine information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui avoir augmenté sa participation dans Chargedot Shanghai New Energy Technology, fournisseur chinois de recharge de véhicules électriques (VE), passant de 67% à 80 %.



Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance d'ABB E-mobility et vise à renforcer la position d'ABB sur le marché chinois de l'e-mobilité en pleine croissance.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +2.31%