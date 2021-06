Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : annulation de 115 millions d'actions Cercle Finance • 11/06/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - La société ABB annonce aujourd'hui qu'après l'annulation, hier, de 115 millions de ses actions, elle détient désormais environ 43 millions de ses propres actions, soit environ 2,1% du capital social et des droits de vote. ABB ajoute que parmi ses actions, 25 millions ont été achetées en vue d'une réduction de capital. Le nombre total d'actions émises par ABB, y compris les actions auto-détenues, s'élève à 2.053.148.264.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.48%