ABB: analyse la ligne de production avec Porsche information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 15:48

(CercleFinance.com) - ABB s'est associé à Porsche Consulting, une filiale du constructeur de voitures de sport, pour remodeler le paysage de la fabrication d'analyseurs.



La collaboration pilote le déploiement d'une ligne de production de modèles mixtes pour les analyseurs de procédés et de laboratoire d'ABB fabriqués au Canada, en tirant parti des meilleures pratiques de l'industrie automobile.



' La nouvelle ligne de production offre une logistique, un contrôle qualité et une gestion des opérations optimisés, conduisant à une augmentation de 100 % de la production sur la même surface au sol et à une réduction de plus de 30 % des délais de livraison ' indique le groupe.



Au cours du projet, chaque aspect du processus de fabrication - de la configuration de la ligne de production et de la logistique aux méthodes de contrôle qualité et aux principes de gestion des opérations - a été examiné et réinventé.