ABB : améliore son score global FTSE4Good

(CercleFinance.com) - ABB a de nouveau été sélectionné dans le cadre des indices FTSE4Good. Avec un score global de 4,2 sur une échelle de 0 à 5 (5 étant le meilleur score), ABB s'est amélioré par rapport à l'année précédente, notamment grâce aux progrès en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence. La société est classée parmi les meilleures performances de l'indice au niveau mondial et au-dessus de la moyenne du secteur, assure ABB. FTSE4Good est une série d'indices mondiaux d'investissement durable, conçue pour identifier les entreprises qui démontrent de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) mesurées par rapport aux normes internationales.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.01%