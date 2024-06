Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: améliore la gestion énergétique via Ability Optimax 6.4 information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - ABB lance la version 6.4 de son système phare de gestion énergétique, ABB Ability OPTIMAX, pour optimiser l'efficacité énergétique industrielle et soutenir la décarbonisation.



Cette version comprend un module d'IA amélioré pour une meilleure prévision de la demande énergétique et des prix, réduisant les erreurs de distribution d'énergie et les pénalités.



Modularisé pour une installation facile, OPTIMAX 6.4 aide à réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2 dans divers secteurs industriels, contribuant ainsi à accélérer la décarbonisation.





Valeurs associées ABB 49.85 CHF Swiss EBS Stocks -1.01%