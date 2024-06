Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: alliance tripartite autour des cellules SOEC information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Topsoe, ABB et Fluor ont formé une alliance pour concevoir un concept standardisé de construction des futures usines de cellules d'électrolyse à oxyde solide (SOEC) de Topsoe. L'objectif est de réduire les coûts, améliorer la sécurité et assurer une exécution efficace des projets.



La demande pour l'hydrogène vert est en croissance, et la production pourrait atteindre 38 millions de tonnes par an d'ici 2030, selon l'Agence Internationale de l'Énergie. Topsoe construit actuellement sa première usine SOEC au Danemark, opérationnelle fin 2024, et prévoit une deuxième usine en Virginie pour 2028.



Les dirigeants des trois entreprises ont souligné l'importance de la collaboration pour accélérer la transition énergétique et atteindre les objectifs de décarbonisation.





Valeurs associées ABB 51.04 CHF Swiss EBS Stocks -0.23%