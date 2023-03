Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: agrandit son usine de robotique aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 14:43

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, ABB a lancé la construction de l'expansion de son siège social nord-américain de robotique et de son usine de fabrication à Auburn Hills, Michigan.



Le projet devrait être achevé en novembre 2023 et représente un investissement de 20 millions de dollars. L'expansion créera 72 nouveaux emplois hautement qualifiés dans la région.



' Notre investissement est une étape importante dans l'accélération du leadership mondial d'ABB Robotics dans le développement et la fabrication de solutions robotiques de pointe aux États-Unis, pour les Amériques ', a déclaré Sami Atiya, président d'ABB Robotics and Discrete Automation.



S'ajoutant aux 14 milliards de dollars qu'ABB a déjà investis aux États-Unis depuis 2010, le dernier investissement dans son siège et son usine de robotique bénéficiera aux clients des Amériques, en particulier ceux des secteurs en croissance tels que les véhicules électriques, la santé, l'emballage et la logistique.