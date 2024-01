Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: acquisition de la start-up suisse Sevensense information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'acquisition de la start-up suisse Sevensense, l'un des principaux fournisseurs de technologies de navigation par vision3D alimentée par l'IA pour les robots mobiles autonomes (AMR).



Cette acquisition fait suite à l'investissement minoritaire d'ABB dans Sevensense, qui a rejoint l'écosystème d'innovation de l'entreprise en 2021, l'année même où ABB a acquis ASTI Mobile Robotics.



À la suite de projets pilotes dans les secteurs de l'automobile et de la logistique, ABB intégrera la technologie de Sevensense dans son portefeuille AMR.



Les détails financiers de l'opération n'ont pas été révélés.



ABB précise que le marché des robots mobiles devrait atteindre un CAGR (taux de croissance annuel composé) de 20% d'ici 2026, passant de 5,5milliards de dollars à 9,5milliards de dollars.







