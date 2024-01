Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: acquisition de la société suisse Sevensense information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé l'acquisition de la start-up suisse Sevensense, l'un des principaux fournisseurs de technologies de navigation par vision 3D basées sur l'IA pour les robots mobiles autonomes (AMR).



' Il s'agit d'une étape importante vers notre vision d'un lieu de travail où les robots basés sur l'IA assistent les gens, répondant aux besoins de nos clients en matière de flexibilité et d'intelligence dans un contexte de pénurie critique de main-d'oeuvre qualifiée ', a déclaré Sami Atiya, président d'ABB Robotics and Discrete Automation.



Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. À la suite de projets pilotes pour ses clients dans les secteurs de l'automobile et de la logistique, ABB intégrera la technologie de Sevensense dans le portefeuille AMR de l'entreprise.



Le marché des robots mobiles devrait progresser de 20 % d'ici 2026, passant de 5,5 milliards de dollars à 9,5 milliards de dollars, et la technologie de vision 3D alimentée par l'IA d'ABB est à l'avant-garde de cette croissance.



' Avec l'acquisition de Sevensense, ABB devient le leader des AMR de nouvelle génération, offrant Visual SLAM dans les robots mobiles autonomes, ainsi qu'un portefeuille intégré couvrant les robots et les solutions d'automatisation des machines, le tout géré par notre logiciel créateur de valeur. ' a déclaré Marc Segura, président de la division robotique d'ABB.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.33%