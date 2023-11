Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: acquisition de la société suédoise Vourity information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 15:43









(CercleFinance.com) - ABB E-mobility annonce l'acquisition de Vourity, une start-up suédoise dotée d'une technologie cloud primée pour le paiement de la recharge des véhicules électriques.



ABB indique que la technologie de Vourity simplifie la vie du conducteur à la borne de recharge en éliminant le besoin de nombreuses applications téléphoniques ou étiquettes de paiement.



La solution basée sur le cloud de Vourity peut être exploitée via une borne de paiement ou directement intégrée à la borne de recharge.



'Ce qui nous a le plus impressionné dans la technologie de Vourity, c'est à quel point elle est simple et facile à utiliser et c'est ce à quoi nous aspirons dans nos systèmes, c'est donc un ajustement stratégique parfait pour l'e-mobilité d'ABB', a déclaré Daniel Alarcon-Rubio, directeur numérique chez ABB E-mobilité.





