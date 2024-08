Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: acquisition de l'allemand Födisch Group information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé l'acquisition de Födisch Group, un développeur de solutions de mesure et d'analyse pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie.



Cette acquisition renforcera l'offre d'ABB en systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) et élargira son portefeuille pour mieux répondre aux besoins de ses clients.



Födisch Group, basé en Allemagne avec des installations dans plusieurs pays, a réalisé environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



La transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.





Valeurs associées ABB 47,68 CHF Swiss EBS Stocks -0,56%