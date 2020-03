Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : acquisition de Cylon Controls en Irlande Cercle Finance • 03/03/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir acquis Cylon Controls, société irlandaise de systèmes de gestion du bâtiment, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et qui permettra au groupe d'ingénierie suisse de se renforcer sur le segment du bâtiment. Basée à Dublin et comptant une centaine d'employés, Cylon fournit des solutions d'énergie, de contrôle HVAC (chauffage, ventilation et air conditionné) et d'automatismes pour les bâtiments commerciaux, ainsi que les sites scolaires et de santé.

