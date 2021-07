Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : achat d'ASTI, fabricant de robots mobiles autonomes Cercle Finance • 20/07/2021 à 12:48









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), l'un des principaux fabricants mondiaux de robots mobiles autonomes (AMR). Cette opération va permettre à ABB d'élargir son offre en matière de robotique et d'automatisation et de devenir 'la seule entreprise à proposer un portefeuille complet pour la prochaine génération de solutions d'automatisation flexibles.' Signée le 19 juillet, cette vente devrait être finalisée au milieu de l'été, assure ABB. Aucun détail concernant le prix d'achat n'a été divulgué. Fondée en 1982, ASTI emploie 300 salariés en Espagne, en France et en Allemagne et vise un CA de 50M$ en 2021.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.23%