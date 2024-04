Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord pour l'acquisition de Meshmind information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir conclu un accord pour acquérir la majorité de Meshmind, un fournisseur de services logiciels, et étendre ainsi ses compétences R&D dans les domaines de l'IA, de l'IoT industriel et de la vision artificielle.



Grâce à cette acquisition, ABB intègrera des nouveaux talents et des nouvelles compétences au sein d'un nouveau hub mondial de R&D accélérant ainsi le développement de solutions d'automatisation innovantes au sein de sa division Machine Automation (B&R).



'Avec cette acquisition, nous allons accélérer le développement de nos solutions logicielles assistées par l'IA afin de permettre une automatisation adaptative et accessible ainsi accroître la résilience des entreprises, quelle que soit leur taille', indique Sami Atiya, Président de l'activité Robotics and Discrete Automation d'ABB.



Les bureaux de Meshmind, à Sarajevo (Bosnie), deviennent ainsi le nouveau hub mondial de B&R pour le développement logiciel et d'IA. Les détails financiers de la transaction, qui sera achevée, selon toutes prévisions, au cours du premier trimestre de 2024, n'ont pas été divulguées.





