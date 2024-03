Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord pour décarboner l'industrie du ciment information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - ABB annonce étendre sa collaboration avec Captimise visant à favoriser l'adoption de technologies rentables de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) dans l'industrie du ciment.



Dans le cadre d'un protocole d'accord (MoU), les deux sociétés développeront des études de sélection, de faisabilité et d'ingénierie et de conception frontales.



L'initiative aidera les producteurs de ciment à identifier des technologies de captage du carbone adaptées et rentables couvrant l'ensemble de la chaîne du carbone, depuis le captage, la liquéfaction et le stockage tampon jusqu'au transport, au stockage permanent et à l'utilisation.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -2.31%