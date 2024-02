Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord en vue de l'acquisition de SEAM Gourp information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur l'acquisition du groupe états-unien SEAM, un fournisseur majeur de services de gestion d'actifs et de conseils destinés aux clients des marchés du bâtiment industriel et commercial.



L'acquisition complétera l'offre d'ABB avec une expertise supplémentaire dans la maintenance prédictive, préventive et corrective, dans la sécurité électrique, les énergies renouvelables ou encore les services de conseil en gestion d'actifs.



Cette opération permettra à ABB de répondre à la demande croissante de modernisation et d'optimisation des actifs pour des opérations plus sûres, plus intelligentes et plus durables, avec l'ajout de 3000 sites clients supplémentaires



Selon ABB, la transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2024.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.



Précisons que SEAM Group compte quelque 250 salariés et prend en charge plus d'un million d'actifs appartenant à plus de 800 clients actifs opérant dans les 50 États US mais aussi sur le reste du continent américain ainsi que dans les régions EMEA et Asie.









Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.47%