ABB: accord en faveur de la décarbonation des mines au Chili

information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec Antofagasta Minerals afin d'accélérer les initiatives de décarbonation en électrifiant et en automatisant les opérations minières au Chili.



La collaboration vise à développer et à mettre en oeuvre une solution de transport à zéro émission nette en tirant parti de l'expertise d'ABB ainsi que de ses solutions eMineTM.



La collaboration entre ABB et Antofagasta Minerals représente une étape importante vers l'adoption de l'électrification dans le secteur minier et la définition des meilleures pratiques pour l'industrie.





