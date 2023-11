Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: accord avec Samsung autour des bâtiments intelligents information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 10:29









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que sa division Smart Buildings a signé un nouvel accord mondial avec Samsung C&T (Construction & Trading) - soit une branche du Groupe Samsung spécialisée dans la construction de bâtiment - dans le but d'améliorer l'habitabilité et l'efficacité énergétique des grands immeubles (résidentiels ou commerciaux), en fournissant conjointement des solutions automatisées de distribution et gestion d'énergie.



Selon ABB, cette nouvelle collaboration permettra aux résidents de bénéficier d'une interface utilisateur unique pour toutes les technologies de maison intelligente Samsung C&T et ABB.



Ce partenariat constitue 'une nouvelle étape vers une meilleure gestion de l'énergie, une réduction des coûts énergétiques et une meilleure qualité de vie', assure ABB qui ajoute qu'il devrait permettre de 'réduire les frais de connexion en réduisant les pics de puissance et en accélérant le retour sur investissement des équipements photovoltaïques (PV)'.





