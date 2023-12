Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: accord avec la société britannique Gravitricity information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - ABB a signé un accord avec la société britannique de stockage d'énergie par gravité Gravitricity pour explorer comment l'expertise et les technologies de levage peuvent accélérer le développement et la mise en oeuvre de systèmes de stockage d'énergie par gravité dans d'anciennes mines.



Gravitricity a développé 'GraviStore', un système innovant de stockage d'énergie par gravité qui soulève et abaisse des poids lourds dans des puits souterrains - pour offrir certaines des meilleures caractéristiques des batteries lithium-ion et du stockage hydraulique par pompage.



Les futurs GraviStores stockeront plus de 20 MWh, offrant ainsi un stockage de longue durée et une fourniture rapide d'énergie aux utilisateurs et opérateurs limités par le réseau, aux réseaux de distribution et aux principaux utilisateurs d'électricité.





