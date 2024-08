Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord avec KEPCO pour un condensateur synchrone information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - KEPCO, la plus grande compagnie d'électricité en Corée du Sud, et ABB ont signé un accord pour installer le premier condensateur synchrone couplé à un volant à haute inertie du pays sur l'île de Jeju.



Ce projet vise à maintenir la stabilité et la fiabilité du réseau électrique de l'île, qui augmente sa part d'énergies renouvelables.



La transition vers ces énergies pose des défis de stabilité pour les réseaux insulaires, car l'inertie fournie par les anciennes turbines à combustibles fossiles diminue.



Le condensateur synchrone, associé à un volant, offrira une alternative pour stabiliser la fréquence et la tension du réseau tout en soutenant les objectifs de Jeju en matière d'énergie propre.





