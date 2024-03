Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord avec Cap Clean Energy pour la production de SAF information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé hier avoir signé un accord avec Cap Clean Energy pour collaborer sur des sites de production de carburant d'aviation durable (SAF) dans les provinces canadiennes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.



Dans le cadre du protocole d'accord (MoU), ABB étudiera comment ses technologies d'automatisation, d'électrification et numériques peuvent optimiser les installations de biocarburant.



Une fois opérationnelles, les installations de Cap Clean Energy produiront du SAF à très faible teneur en carbone via la conversion (sans combustion) de sous-produits céréaliers qui ne concurrencent pas les aliments.



ABB précise que les sites intégreront également la technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) pour réduire les émissions de CO2.



'Le potentiel du SAF n'a jamais été aussi grand, et cet accord démontre notre engagement à soutenir un avenir à faibles émissions de carbone grâce à des technologies propres innovantes', a commenté Brandon Spencer, président d'ABB Energy Industries.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.58%