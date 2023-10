Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: accompagne un projet pilote d'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - ABB annonce participer, via sa technologie énergétique critique, au projet HyPilot conduit par la société norvégienne Hystar qui teste sur le terrain des électrolyseurs d'un mégawatt installés en conteneurs.



Le but est de valider la technologie de Hystar dans des conditions réelles. Le projet sera achevé au quatrième trimestre 2023 à l'usine de traitement de gaz Kårstø en Norvège, avec la participation d'Equinor, Yara et Gassco.



ABB utilisera des redresseurs IGBT à faible harmonique et des convertisseurs CC-CC pour réguler l'électricité de l'électrolyseur, tout en fournissant un soutien local en Norvège.



L'objectif est de démontrer que l'hydrogène vert peut être produit de manière rentable et fiable en utilisant des sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne, malgré son caractère intermittent. Les résultats aideront à réduire les coûts de production de l'hydrogène vert à l'échelle industrielle.









