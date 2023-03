ABB: accompagne la solution innovante d'Energie Europa information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 13:19

(CercleFinance.com) - ABB annonce aujourd'hui que la solution E-Power innovante d'Energia Europa utilise la technologie Smart Power d'ABB pour ' garantir les hautes performances de leur système '.



Giorgio Bettale, directeur technique d'Energia Europa, précise : ' ABB nous offre une fiabilité garantie des produits, une livraison dans les délais et une assistance technique précieuse. '



La solution E-Power optimise la qualité de l'alimentation et la consommation d'énergie pour les sites industriels, commerciaux et résidentiels.



' E-Power garantit que le système énergétique ne consomme que ce qui est essentiel et nécessaire ', souligne Gabriele Paltrinieri, directeur marketing d'Energia Europa. ' Le résultat : une efficacité énergétique accrue et des économies d'énergie pour le site. '



Energia Europa estime que les économies de coûts vont de 3 à 6 %, selon le type de réseau électrique.



' Les économies d'énergie et l'efficacité sont des défis majeurs ', ajoute Roberto Antico, ingénieur commercial chez ABB. ' La collaboration entre ABB et Energia Europa est un exemple de comment nous pouvons offrir des solutions qui permettent aux entreprises de réduire leur consommation. '