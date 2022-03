Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: a terminé son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 18:14









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir terminé son programme de rachat d'actions qui avait été lancé en avril 2021.



Grâce à ce programme de rachat, ABB a racheté un total de 90 066 100 actions - soit l'équivalent de 4,15 % de son capital social émis au lancement du programme de rachat - pour un montant total d'environ 3,1 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.



Au total, depuis juillet 2020, ABB a racheté 218 686 689 actions dans le cadre de son programme de retour en capital Power Grids pour un montant total d'environ 6,6 milliards de dollars.



Lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) d'aujourd'hui, les actionnaires d'ABB ont approuvé l'annulation de 88 403 189 actions : 74 782 600 actions achetées dans le cadre du programme 2021-2022 et 13 620 589 actions achetées dans le cadre du programme initial de retour de capital Power Grids qui n'avaient pas été proposées pour annulation lors de l'AGA 2021 d'ABB.





