Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : a installé son 1000e chargeur rapide en Norvège Cercle Finance • 02/12/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'installation de son 1000e chargeur rapide dans la ville de Bergen, en Norvège, ce qui constitue 'une étape clé pour le pays dans son ambitieux voyage vers une économie zéro émission', indique le spécialiste de l'énergie. En huit minutes, le Terra HP est capable de fournir 200 km d'autonomie au véhiculé chargé. La Norvège est déjà devenue l'une des sociétés de mobilité électrique les plus avancées au monde : les véhicules électriques représentent 10% des trois millions de voitures du pays - une proportion même plus élevée que d'autres pays favorables aux véhicules électriques tels que les Pays-Bas et la Suède, indique ABB. A ce jour, ABB a vendu plus de 17 000 chargeurs rapides ABB DC dans 80 pays.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange -1.04%