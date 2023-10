Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: a désigné son prochain directeur juridique information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui la nomination de Mathias Gaertner en tant que prochain directeur juridique et secrétaire général.



Mathias Gaertner rejoindra ABB à partir de 2024 et intégrera le comité exécutif, succédant ainsi à Natalia Shehadeh, qui occupait le poste de directrice juridique et secrétaire générale par intérim depuis le 1er juin 2023.

Cette dernière se concentrera alors sur son rôle de directrice de la conformité d'ABB.



Natalia conservera son poste par intérim jusqu'à ce que Mathias Gaertner rejoigne ABB.



Mathias Gaertner possède une solide expérience dans la gestion de transactions internationales de fusions et acquisitions, de litiges, de propriété intellectuelle et de conformité, souligne ABB.



Il est actuellement responsable des affaires juridiques et de la conformité chez Holcim.





