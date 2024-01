Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: 1er prototype de camion-benne électrique avec Hitachi information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que la collaboration entre sa division Traction et Hitachi Construction visant à créer un camion-benne entièrement électrique destiné aux opérations minières lourdes a atteint une étape clé avec l'achèvement du premier prototype.



Ce prototype, qui a déjà subi les premiers tests en usine, a été expédié le 20 janvier 2024 à la mine de cuivre-or de Kansanshi en Zambie où le programme de démonstration et de tests finaux sera réalisé plus tard à la mi-2024.



Le projet de développement a débuté en 2021 dans le but de répondre à la demande croissante de camions-bennes électriques dans le secteur minier et de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.



ABB explique que grâce à sa technologie, les camions Hitachi Construction Machinery sont en passe d'évoluer de la batterie diesel au fonctionnement sur batterie entièrement électrique.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.95%