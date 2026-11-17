** Le titre ABX.N du gestionnaire d'actifs alternatifs Abacus Global Management s'est effondré de 35 % pour atteindre 5,63 dollars lors des échanges de l'après-midi
** ABX reporte la publication de son rapport trimestriel , le temps d’évaluer le traitement comptable des crédits de compte de capital accordés aux investisseurs de certains fonds privés gérés par la société, ainsi que celui de certaines transactions entre ABX et des fonds liés
** La société déterminera également si des corrections doivent être apportées à ses rapports périodiques précédemment déposés, pouvant remonter jusqu’en 2025
** “Bien que nous maintenions notre recommandation d’achat, nous considérons que l’ampleur d’une éventuelle correction, les périodes concernées et les conclusions des contrôles constituent les points clés à clarifier. Notre objectif de cours et nos estimations sont en cours de révision jusqu’à ce que nous disposions de plus de détails dans le formulaire 10-Q du troisième trimestre 2026” — les analystes de B. Riley, dirigés par Timothy D’Agostino
** Six des sept sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” et une la recommandation “conserver”; le cours cible médian s'établit à 14,50 $, selon les données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, l’action ABX affichait une hausse de 1,2 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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