Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: vers un avis négatif du CHMP, cotation suspendue information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 18:12









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté une tendance vers un avis négatif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), à la suite de la présentation orale qui s'est tenue lors de la réunion du CHMP du 28 mai.



Le CHMP devrait adopter un avis formel sur cette demande d'autorisation de mise sur le marché lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra du 24 au 27 juin 2024.



Le laboratoire précise qu'il continuera à travailler avec le CHMP afin de déterminer la marche à suivre, y compris une éventuelle demande de réexamen.



AB Science tiendra une conférence virtuelle le jeudi 30 mai 2024 à 17h30 afin d'expliquer les principaux motifs cliniques ayant conduit le CHMP à ne pas envisager d'approuver à ce stade le masitinib dans le traitement de la SLA, ainsi que les arguments justifiant éventuellement une demande de réexamen.



Par ailleurs, AB Science a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions sur le marché Euronext, à compter de la publication de ce communiqué de presse, en attendant la publication du communiqué résumant la conférence virtuelle.





Valeurs associées AB SCIENCE 1.95 EUR Euronext Paris -1.12%