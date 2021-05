Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : va présenter une étude lors de l'ASCO Cercle Finance • 20/05/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que les résultats de l'étude AB12005 du masitinib dans le cancer du pancréas ont été sélectionnés pour être présentés lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). La réunion se tiendra en ligne, du 4 au 8 juin et rassemblera ' l'un des publics les plus importants et les plus diversifiés en oncologie '. Joël Ezenfis, chef du service d'oncologie médicale du Centre Hospitalier Sud Francilien et investigateur coordonnateur principal de l'étude, présentera les résultats de l'étude AB12005 du masitinib dans le cadre d'une session où plusieurs résumés d'études seront discutés. Ces travaux ont été sélectionnés par le comité du programme scientifique de l'ASCO parmi plus de 5 400 résumés d'étude soumis. ' Ces résultats de l'étude AB12005 sont une bonne nouvelle dans la lutte contre le cancer du pancréas. Le masitinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase qui cible les cellules inflammatoires associées à une réponse immunitaire pro-tumorale, a amélioré le pronostic des patients souffrant d'un adénocarcinome canalaire pancréatique non opérable et localement avancé ', a-t-il commenté.

